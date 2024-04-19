С 2026 года самозанятые в России смогут делать добровольные взносы в Социальный фонд, чтобы получать пособие в случае болезни. Соответствующий законопроект уже подготовлен, он проходит межведомственное согласование. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде.

Самозанятые смогут отчислять на больничные с 2026 года