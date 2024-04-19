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Самозанятые смогут отчислять на больничные с 2026 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 2026 года самозанятые в России смогут делать добровольные взносы в Социальный фонд, чтобы получать пособие в случае болезни. Соответствующий законопроект уже подготовлен, он проходит межведомственное согласование. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде.

Самозанятые смогут отчислять на больничные с 2026 года

Через два года по всей России будет проводиться эксперимент по подключению плательщиков налога на профдоход (НПД) к программе добровольного социального страхования.

Пока самозанятые могут только добровольно оформить пенсию. Чтобы им сейчас получить больничный им требуется, например, оформить ИП.

Пилотный проект по отчислениям намерены запустить из-за роста числа плательщиков налога на профессиональный доход — их уже больше 10 млн человек, оценили в бизнес-объединениях.

Фото на обложке: Unsplash

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