В «Яндекс.Кассе» рассказали, насколько выросло число самозанятых в России

В первой половине 2020 года число людей, которые официально работают на себя и принимают платежи через «Яндекс.Кассу», выросло в 10,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекс.Кассы».

Количество новых заявок от самозанятых на подключение к сервису увеличилось почти в 9 раз, заявили в компании.

«Активнее всего переходят на самозанятость предприниматели из сферы услуг, еще те, кто занимается продажей товаров с доставкой, а также преподаватели, репетиторы и другие специалисты в сегменте образования», — говорится в сообщении.

В первом полугодии самозанятым чаще всего платили за:

доступ к аудио- и видеоконтенту; сувениры, аксессуары и товары для хобби; тренинги и мастер-классы.

Больше всего самозанятым платили за:

цветы и другие растения (средний чек за них составил 4344 рубля);

оборудование (4190 рублей);

аренду квартир (3720 рублей).

Карантин повлиял на бизнес самозанятых. В первой половине 2020 года средний чек у них в целом уменьшился на 8% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Напомним, 1 января 2019 года в России вступил в силу закон, которых создал особый налоговый режим для тех, кто работает на себя. Зарегистрироваться в качестве самозанятого сначала могли жители Москвы, Подмосковья, Татарстана и Калужской области. С 1 января 2020 года налоговый режим распространился еще на 19 регионов. С 1 июля ввести такой налоговый режим местные власти могут где угодно в России.

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