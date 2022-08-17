Ozon открыл для продавцов-самозанятых новые категории товаров и доступ к Premium-программе

Ozon допустил продавцов-самозанятых к продажам своих товаров в большинстве категорий. Ранее для них были закрыты более 60% категорий. Также самозанятым открыли доступ к участию в Premium-программе маркетплейса.
Об этом RB.RU рассказал представитель Ozon.
Продавцы, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут торговать на маркетплейсе в большинстве категорий. Исключение составит категория антиквариата, говорится в сообщении компании.
«Это не только позволит предпринимателям начать свой бизнес вместе с Ozon или получить дополнительные продажи, но и значительно расширит ассортимент уникальных товаров для наших покупателей», – отметили в Ozon.
Представитель Ozon уточнил, что ранее для самозанятых были закрыты ⅔ категорий.
Кроме того, продавцы-самозанятые получили возможность участвовать в Premium-программе маркетплейса. Это позволит им получать в том числе дополнительную поддержку в поисковой выдаче и откроет доступ к собственной программе лояльности «Бонусы продавца». Комиссия за участие в программе будет для самозанятых такой же, как и для остальных продавцов, уточнили в Ozon.
По данным Ozon, на маркетплейсе работает более 6 тысяч самозанятых. Самые популярные категории товаров, которые они продают, это предметы интерьеры и декора, одежда для взрослых, бижутерия.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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