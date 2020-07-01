Таксисты, строители, курьеры и арендодатели жилья чаще всего регистрируются в качестве самозанятых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

ФНС рассказала, кто чаще всего регистрируется самозанятым