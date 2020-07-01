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ФНС рассказала, кто чаще всего регистрируется самозанятым

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Таксисты, строители, курьеры и арендодатели жилья чаще всего регистрируются в качестве самозанятых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). 

ФНС рассказала, кто чаще всего регистрируется самозанятым

Самые популярные виды деятельности среди самозанятых:

  • перевозка пассажиров — 16%;
  • строительство — 8,6%;
  • консультирование — 7,1%;
  • сдача квартир в аренду — 7%;
  • услуги по доставке — 6,1%.

ФНС опиралась на информацию, которую самозанятые указали при регистрации в мобильном приложении «Мой налог». В ведомстве отметили, что самозанятые не обязаны указывать вид деятельности. 

Ставка налога на профессиональный доход для самозанятых составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юрлицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели с доходом не более 2,4 млн рублей в год, у которых нет наемных работников. 

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. В начале 2020 года его распространили еще на 19 регионов, а с 1 июля все российские регионы могут вводить налоговый режим для самозанятых. 

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