Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов с марта 2025 года. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях.
Госдума приняла закон об установке россиянами самозапрета на выдачу кредитов и займов. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях, отмечается в карточке законопроекта.
Россияне смогут установить запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Через «Госуслуги» это можно будет сделать с 1 марта 2025 года, через МФЦ – с 1 сентября 2025 года.
Запрет нельзя будет установить на кредиты и займы под залогом автомобиля и ипотеки, а также на договоры кредита на образование в рамках государственной поддержки.
Данные о поданном самозапрете внесут в кредитную историю в течение дня, если заявление было подано до 22:00 мск. В других случаях данные внесут на следующий день.
Сам запрет начнет действовать на следующий день после внесения данных, снятие запрета – на второй день. Установить запрет на выдачу кредитов и займов, а также снять его можно неограниченное количество раз.
Фото на обложке: SimoneN /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» запустил срочные вклады для владельцев карт «Яндекс Пэй» со ставкой до 16,3% годовых
- 2 CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане с 18 марта
- 3 Банк «Тинькофф» анонсировал начало работы в Крыму
- 4 Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с российскими клиентами
- 5 Китайский банк Chouzhou остановил расчёты с Россией: что произошло и стоит ли паниковать. Мнение эксперта
ВОЗМОЖНОСТИ
20 февраля 2024
20 февраля 2024
21 февраля 2024
22 февраля 2024