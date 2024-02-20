Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов с марта 2025 года

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов с марта 2025 года. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях.

Госдума приняла закон об установке россиянами самозапрета на выдачу кредитов и займов. Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях, отмечается в карточке законопроекта.

Россияне смогут установить запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Через «Госуслуги» это можно будет сделать с 1 марта 2025 года, через МФЦ – с 1 сентября 2025 года.

Запрет нельзя будет установить на кредиты и займы под залогом автомобиля и ипотеки, а также на договоры кредита на образование в рамках государственной поддержки.

Данные о поданном самозапрете внесут в кредитную историю в течение дня, если заявление было подано до 22:00 мск. В других случаях данные внесут на следующий день.

Сам запрет начнет действовать на следующий день после внесения данных, снятие запрета – на второй день. Установить запрет на выдачу кредитов и займов, а также снять его можно неограниченное количество раз.

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