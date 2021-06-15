Пользователи платформы цифровой наружной рекламы смогут сами настраивать и запускать кампанию

Пользователи одной из крупнейших в России рекламных платформ – myTarget от Mail. ru Group, смогут сами настраивать и запускать кампанию на цифровых наружных носителях, например, билбордах и медиафасадах. Свежие данные о показателях кампании будут приходить в личный кабинет ежедневно.

Чтобы запустить кампанию, нужно в личном кабинете платформы перейти на «Наружную рекламу» – там можно выставить параметры охвата целевой аудитории для таргетирования, либо сделать кампанию нетаргетированной. Портрет аудитории формируется на основе обезличенных данных, подчеркнули в Mail. ru Group, а оплата размещений рекламы производится за количество рекламных контактов (OTS).

«Инструменты платформы позволяют сделать традиционный формат продвижения более гибким и удобным, а подробная аналитика дает возможность оценивать эффективность цифровой наружной рекламы», – отметила руководитель направления DOOH Mail. ru Group Мария Филина.

В личном кабинете пользователям будет доступна ежедневная статистика кампании, а данные для аналитики: охват, частота контакта и другие.

«Компании, которые работают в офлайне, смогут проанализировать влияние продвижения в наружной рекламе на доходимость до торговых точек и конверсию в посетителей сайтов. А рекламодатели мобильных приложений – оценить эффективность кампании для привлечения установок», – пояснили в компании.

MyTarget Mail. ru Group охватывает более 900 цифровых носителей в Москве, Санкт-Петербурге и еще 13 крупнейших городах России.

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