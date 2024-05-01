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Samsung отчитался о десятикратном росте операционной прибыли из-за спроса на ИИ

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics отчиталась о финансовых результатах первого квартала 2024 года. Операционная прибыль компании выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $463 млн до $4,8 млрд.

Samsung отчитался о десятикратном росте операционной прибыли из-за спроса на ИИ

«Общая выручка компании составила 71,92 трлн вон [$52 млрд] на фоне высоких продаж флагманских смартфонов S24 и роста цен на чипы памяти. Операционная прибыль возросла до 6,61 трлн вон [$4,8 млрд] на фоне того, как бизнес [по производству чипов] вернулся к прибыли за счет удовлетворения спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью», — говорится на сайте компании.

Речь идет о подразделении Device Solutions, отвечающем за выпуск полупроводниковых компонентов для собственных нужд компании и сторонних партнеров. Операционная прибыль бизнеса по итогам первого квартала 2024-го составила $1,38 млрд, в то время как годом ранее операционные убытки составляли $3,3 млрд.

В беседе с CNBC аналитики рассказали, что потенциал роста бизнеса по выпуску чипов памяти связан со спросом на вычисления с использованием искусственного интеллекта.

Совокупная выручка Samsung в первом квартале 2024 года выросла на 12,81% год к году. Во втором квартале корпорация ожидает рост спроса на генеративный искусственный интеллект, а также сохранение стабильного спроса на мобильные устройства.

Фото: Unsplash

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