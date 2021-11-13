Samsung планирует поставить свыше 330 млн смартфонов в 2022 году

Южнокорейская технологическая компания Samsung, несмотря на дефицит электронных компонентов, намерена произвести около 334 млн смартфонов в следующем году. При этом 285 млн штук компания изготовит сама, а приблизительно 49 млн устройств поставят сторонние подрядчики.

О планах Samsung рассказал портал Gizmochina. Около 54 млн устройств придется на флагманские устройства семейства Galaxy S: будет произведено 14 млн устройств модели Galaxy S22, 11 млн единиц — Galaxy S22 Ultra и 8 млн — Galaxy S22+.

Как отмечает TheElec, компания также планирует начать в третьем квартале 2022 года производство Galaxy S22 Fan Edition (5,7 млн), а также складных Galaxy Z Fold 4 (2,9 млн) и Galaxy Z Flip 4 (6,9 млн). По данным источника, компания запустит производство 52 моделей смартфонов.

Почти четверть (23%) от всего целевого объема поставок должны составить модели Galaxy A53 (28 млн), A13 (27 млн) и A33 (23 млн) — аппараты нижнего ценового диапазона.

Всего южнокорейская компания планирует поставить 176 млн смартфонов этой ценовой категории и 91 млн устройств среднего ценового диапазона.