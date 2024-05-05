Samsung объявил о создании спроектированного ИИ наночипа

Samsung анонсировал свой первый мобильный чипсет, включающий CPU и GPU, построенный по передовому 3-нанометровому процессору Gate-All-Around (GAA). При этом микросхема была полностью спроектирована искусственным интеллектом без помощи инженеров.
Как сообщает Techspot, дизайн и оптимизация электронной схемы были выполнены с помощью ИИ-инструментов электронно-компьютерного проектирования (EDA) американского разработчика ПО Synopsys.
Программа Synopsys.ai включает три основных автоматизированных инструмента:
- DSO.ai для проектирования чипов;
- VSO.ai для функциональной верификации;
- TSO.ai для тестирования полупроводниковых изделий.
Используя большие объемы данных с моделями глубокого обучения, ИИ-модули автоматизируют и ускоряют этапы разработки чипов, которые обычно требуют очень много времени и ресурсов.
Благодаря оптимизированным ИИ-методам, такими как разделение дизайна, многотактовая синхронизация и отражение соединений, система на кристалле (SoC) Samsung на 3-нм процессоре продемонстрировала прирост тактовой частоты CPU на 300 МГц при 10%-й экономии динамической мощности в сравнении с изначальными параметрами.
Как отмечает Techspot, это первая комплексная разработка Samsung на основе новейшего процессора GAAFET, несмотря на анонс, сделанный компанией почти два года назад. Однако до сих пор он использовался только для выпуска относительно простых чипов для майнинга криптовалют.
Ожидается, что внедрение технологий ИИ-проектирования позволит южнокорейской компании нарастить производство GAAFET-чипов для будущих флагманских смартфонов, планшетов и ноутбуков линейки Galaxy.
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