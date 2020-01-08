Samsung представила круглого робота — он умеет ходить за хозяином и помогать по дому

Samsung показала робота-компаньона Balliе — он имеет форму небольшого шара и умеет следовать за хозяином и помогать по дому. Презентация прошла в ходе ежегодной международной выставки потребительской электроники CES-2020.

С помощью встроенной камеры, датчиков для ориентации в пространстве и и технологий искусственного интеллекта Ballie распознает хозяина и катается вслед за ним.

Робот умеет взаимодействовать с другими гаджетами систем «умного» дома. В ролике Samsung робот открывает шторы утром, вызывает робот-пылесос, чтобы убрать мусор, включает скучающей собаке телевизор и потом играет с ней.

Кроме того, робот помогает хозяйке во время занятий фитнесом и записывает видео с домашними питомцами и членами семьи, которое потом отправляет на смартфон хозяевам.

Роботу можно давать голосовые команды и ставить задачи по расписанию. Список умений Ballie будет постоянно расти за счет обучения на основе искусственного интеллекта, обещают в Samsung.

Компания пока не сообщила, когда робот выйдет в продажу и сколько он будет стоить.