Samsung готовится к запуску собственного аналога ChatGPT. Планируется, что его будут использовать только внутри корпорации – нейросеть поможет сотрудникам анализировать документы, разрабатывать обеспечение для корпоративных проектов. От использования ChatGPT от OpenaAI компания Samsung отказалась, посчитав его недостаточно безопасным.
Международная корпорация Samsung разрабатывает собственный аналог нейросетевого чат-бота ChatGPT. Об этом пишет Chosun.
Samsung планирует использовать генеративную модель в делах внутри корпорации – помощи сотрудникам в анализе документов, разработке программного обеспечения для проектов.
Издание уточняет, что корпорация приступила к работе над чат-ботом в мае и намерена завершить разработку в течение нескольких месяцев.
Samsung отказалась от сотрудничества с OpenAI в части использования ChatGPT, посчитав этот продукт недостаточно безопасным. С апреля сотрудникам Samsung запрещено использовать ChatGPT из соображений безопасности.
Фото на обложке: OleksSH /
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