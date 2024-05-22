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Глава полупроводникового подразделения Samsung ушел в отставку из-за плохих финансовых результатов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава полупроводникового подразделения Samsung ушел в отставку из-за плохих финансовых результатов. Samsung уступила лидерство в этой сфере компании SK Hynix, которая лучше воспользовалась резким ростом спроса на чипы для ИИ.

Глава полупроводникового подразделения Samsung ушел в отставку из-за плохих финансовых результатов

Samsung сменила главу подразделения Device Solutions, которое отвечает за производство микропроцессоров и чипов. Об этом южнокорейская компания объявила в пресс-релизе.

Уже бывший глава подразделения Кён Ке Хён ушел в отставку по собственному желанию из-за неудовлетворительных финансовых результатов.

Samsung уступила лидерство в выпуске чипов компании SK Hynix, которая является крупнейшим в мире производитель микропроцессоров с высокой пропускной способностью. На весь текущий год объем производство компании уже забронирован.

Новым главой полупроводникового подразделения Samsung стал Чун Юн Хён, который работает в компании с 2000 года. Ранее он разрабатывал базовые чипы DRAM и флеш-накопителей.

Фото на обложке: Sybillla / Shutterstock

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