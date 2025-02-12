ФАС проверит ритейлеров на предмет сговора при продаже смартфонов Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупнейших ритейлеров электроники на предмет ценового сговора при продаже смартфона Samsung Galaxy S25, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ритейлеры устанавливают практически одинаковые цены на устройство. Например, базовую модель гаджета с объемом памяти 128 Гб можно приобрести за 99,99 тыс. рублей, версию S25+ с 256 Гб — за 129,99 тыс. рублей, а S25 Ultra — за 159,99 тыс. рублей. Иногда разница в ценах у разных продавцов составляет не более 1 тыс. рублей.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов предположил, что это может свидетельствовать о координации ценовой политики со стороны производителя или импортера. По его мнению, сами ритейлеры вряд ли инициируют координацию, поскольку в условиях снижения спроса на смартфоны конкуренция среди продавцов крайне высока.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш подчеркнула, что антимонопольные органы могут возбудить дело, если заметят, что конкуренты синхронно меняют цены. По итогам расследования возможно наложение штрафов в размере от 1% до 15% от выручки.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что цена на устройства формируется под влиянием мировой рыночной ситуации. Высокая прозрачность рынка вынуждает компании поддерживать минимальный уровень цен, чтобы оставаться конкурентоспособными, добавили там.

Источник, близкий к одному из продавцов электроники, сообщил, что конечные цены устанавливаются поставщиками-дистрибьюторами, особенно после прекращения поставок многих производителей на российский рынок. Дистрибуторы отрицают наличие сговора.

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