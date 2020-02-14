Samsung показал квадратный раскладной смартфон с гибким экраном
Южнокорейская компания Samsung представила свой новый телефон со складным экраном во время вручения премии «Оскар». Официально новинку представят в Сан-Франциско 11 февраля. Об этом пишет Bloomberg.
Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020
Квадратный смартфон-«раскладушка» был показан во время рекламы рекламной паузы. В видео показаны оптимизированный интерфейс камеры и возможность телефона использовать одну из половин в качестве подставки.
Как пишет издание, ссылаясь на источники, новый гаджет будет называться Galaxy Z Flip.
Модели будут поставляться в черном и фиолетовом вариантах, а также будет запущена специальная коллаборация с дизайнером Thom Browne.
Свой первый телефон с гибким экраном Galaxy Fold компания выпустила в 2019 году. К октябрю в России были куплены все смартфоны стоимостью 160 тысяч рублей, оформленные по предзаказу.
Новинку тогда оценивали журналисты CNet: они хотели проверить, выдержит ли смартфон 200 тысяч сгибаний, но Galaxy Fold сломался 119 380 разе.
Фото: agapov vladimir / Shutterstock
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