Samsung показал квадратный раскладной смартфон с гибким экраном

Квадратный смартфон-«раскладушка» был показан во время рекламы рекламной паузы. В видео показаны оптимизированный интерфейс камеры и возможность телефона использовать одну из половин в качестве подставки.



Как пишет издание, ссылаясь на источники, новый гаджет будет называться Galaxy Z Flip.



Модели будут поставляться в черном и фиолетовом вариантах, а также будет запущена специальная коллаборация с дизайнером Thom Browne.



Свой первый телефон с гибким экраном Galaxy Fold компания выпустила в 2019 году. К октябрю в России были куплены все смартфоны стоимостью 160 тысяч рублей, оформленные по предзаказу.



Новинку тогда оценивали журналисты CNet: они хотели проверить, выдержит ли смартфон 200 тысяч сгибаний, но Galaxy Fold сломался 119 380 разе.



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