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Samsung показал квадратный раскладной смартфон с гибким экраном

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Южнокорейская компания Samsung представила свой новый телефон со складным экраном во время вручения премии «Оскар». Официально новинку представят в Сан-Франциско 11 февраля. Об этом пишет Bloomberg.

Samsung показал квадратный раскладной смартфон с гибким экраном

Квадратный смартфон-«раскладушка» был показан во время рекламы рекламной паузы. В видео показаны оптимизированный интерфейс камеры и возможность телефона использовать одну из половин в качестве подставки.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, новый гаджет будет называться Galaxy Z Flip.

Модели будут поставляться в черном и фиолетовом вариантах, а также будет запущена специальная коллаборация с дизайнером Thom Browne.

Свой первый телефон с гибким экраном Galaxy Fold компания выпустила в 2019 году. К октябрю в России были куплены все смартфоны стоимостью 160 тысяч рублей, оформленные по предзаказу.

Новинку тогда оценивали журналисты CNet: они хотели проверить, выдержит ли смартфон 200 тысяч сгибаний, но Galaxy Fold сломался 119 380 разе.

Фото: agapov vladimir / Shutterstock

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