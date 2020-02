Samsung показал квадратный раскладной смартфон с гибким экраном

Южнокорейская компания Samsung представила свой новый телефон со складным экраном во время вручения премии «Оскар». Официально новинку представят в Сан-Франциско 11 февраля. Об этом пишет Bloomberg.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif