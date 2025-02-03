В МТС предупредили о проблемах с работой смартфонов Samsung в России

Купленные на маркетплейсах смартфоны Samsung Galaxy S25 могут оказаться несовместимы с российским рынком. Об этом «РИА Новости» заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадежных продавцов. <…> Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», — отметила Голицына.

По ее словам, такие смартфоны часто работают только на SIM-картах иностранных операторов. В результате возникают проблемы с работой программного обеспечения и доступом в интернет. Некоторые программы, например, мессенджер WhatsApp, могут не иметь русскоязычной версии.

Кроме того, купленные на сером рынке гаджеты часто не имеют гарантии от производителя, что влечет за собой дополнительные риски, добавила Голицына.

Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на Samsung Galaxy S25 на прошлой неделе, цены на устройства достигают 209,99 тыс. рублей.

Ранее в МТС сообщили, что предзаказы на линейку Samsung Galaxy S25 в России оказались самыми высокими с 2022 года — предыдущие флагманские смартфоны этого бренда не пользовались таким спросом. В сравнении с 2023 годом спрос на новые смартфоны от Samsung вырос в три раза, а с 2024 — в пять раз. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что интерес к новым Samsung Galaxy связан с функциями искусственного интеллекта.

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