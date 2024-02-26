Samsung представила смарт-кольцо Galaxy Ring

Samsung представила новый гаджет – смарт-кольцо Galaxy Ring. На данный момент технические подробности об устройстве до конца не раскрыты, но кольцо будет оснащено множеством датчиков, в том числе температуры тела. Продажи должны начаться в 2024 году.
Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на конференции Mobile World Conference 2024. Об этом пишет The Verge.
По словам вице-президента Samsung Хона Пака, кольцо оснащено множеством датчиков. Они будут отслеживать качество сна на основе частоты сердечных сокращений, дыхания и движения человека. Данные об этом будут использованы для представления рекомендаций владельцам.
Кольца будут представлены в нескольких размерах – от S до XL – и платиновом, золотом и керамически черном цветах. Емкость аккумулятора – от 14 mAh до 21,5 mAh – варьируется в зависимости от размера кольца.
Galaxy Ring совместим с Galaxy Watch – гаджеты можно использовать одновременно для получения подробных данных о состоянии своего здоровья. Продажи смарт-колец должны начаться в 2024 году.
Фото: The Verge
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