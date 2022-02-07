Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 из рыболовного мусора представят 9 февраля

Южно-корейская компания Samsung объявила о планах начать производство флагманских смартфонов Galaxy S22 и других гаджетов из пластика от выброшенных рыболовных сетей.

Первый смартфон из рыболовного мусора будет представлен 9 февраля на выставке Unpacked.

В линейке будут представлены три смартфона, в том числе версии Plus и Ultra с поддержки S Pen. Об этом сообщил портал gizmochina. com

Смартфоны будут оснащены флагманскими чипсетами и улучшенными камерами.

В будущем технология будет применяться при изготовлении всех гаджетов под брендом компании.

Новый материал, который удается получить из сетей, позволит минимизировать воздействие на экологию и сформировать более устойчивый образ жизни.

Каждый год более 640 тысяч тонн сетей повреждают кораллы и места обитания животных, а также попадают в пищу к людям.

«Сбор и переработка такого пластика важны для поддержания чистоты океанов, а также сохранения планеты и нашего коллективного будущего», — отметили в Samsung.

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Фото на обложке: pexels.com