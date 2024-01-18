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Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24. Особенностью новинок стал встроенный искусственный интеллект Galaxy AI. Продажи начнутся 31 января, самая бюджетная модель будет стоить $800 или около 70 тыс. рублей.

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24

Южнокорейская компания Samsung представила смартфоны линейки Galaxy S24. Особенностью новых смартфонов стал встроенный искусственный интеллект Galaxy AI.

Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra оснащены передовым процессором Snapdragon 8 Gen 3. Модели имеют от 8 Гб до 12 Гб оперативной и от 256 Гб до 1 Тб физической памяти.

«Младшая» модель Galaxy S24 имеет AMOLED-экран на 6,1 дюйма с разрешением FHD+. Galaxy S24+ оснащена AMOLED-экраном на 6,7 дюймов с разрешением QHD+. Экраны защищены стеклом Corning Gorilla Armor.

Камеры S24 и Galaxy S24+ представляют собой объектив на 50 Мп, «телевик» на 10 Мп, широкоугольный объектив на 12 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп с возможностью записи видео в разрешении 4K.

Блок камер «старшей» модели S24 Ultra состоит из основной на 200 Мп, 12 Мп сверхширокоугольной и двух телеобъективов на 10 Мп с трехкратным увеличением и на 50 Мп с пятикратным зумом.

Смартфоны оснащены опциями на основе искусственного интеллекта, в частности двусторонним голосовым и текстовым переводом звонков и диктофоном, который переводит голосовые записи в текст.

Смартфоны поступят в продажу 31 января. В европейских странах S24 и S24+ будут стоить от $800 и $1 тыс., S24 Ultra обойдется минимум в $1,3 тыс.

Фото: Samsung

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