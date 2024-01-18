Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24. Особенностью новинок стал встроенный искусственный интеллект Galaxy AI. Продажи начнутся 31 января, самая бюджетная модель будет стоить $800 или около 70 тыс. рублей.

Южнокорейская компания Samsung представила смартфоны линейки Galaxy S24. Особенностью новых смартфонов стал встроенный искусственный интеллект Galaxy AI.

Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra оснащены передовым процессором Snapdragon 8 Gen 3. Модели имеют от 8 Гб до 12 Гб оперативной и от 256 Гб до 1 Тб физической памяти.

«Младшая» модель Galaxy S24 имеет AMOLED-экран на 6,1 дюйма с разрешением FHD+. Galaxy S24+ оснащена AMOLED-экраном на 6,7 дюймов с разрешением QHD+. Экраны защищены стеклом Corning Gorilla Armor.

Камеры S24 и Galaxy S24+ представляют собой объектив на 50 Мп, «телевик» на 10 Мп, широкоугольный объектив на 12 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп с возможностью записи видео в разрешении 4K.

Блок камер «старшей» модели S24 Ultra состоит из основной на 200 Мп, 12 Мп сверхширокоугольной и двух телеобъективов на 10 Мп с трехкратным увеличением и на 50 Мп с пятикратным зумом.

Смартфоны оснащены опциями на основе искусственного интеллекта, в частности двусторонним голосовым и текстовым переводом звонков и диктофоном, который переводит голосовые записи в текст.

Смартфоны поступят в продажу 31 января. В европейских странах S24 и S24+ будут стоить от $800 и $1 тыс., S24 Ultra обойдется минимум в $1,3 тыс.

Фото: Samsung