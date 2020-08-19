Samsung и стартап «Моторика» разработали систему управления протезами с помощью «умных» часов

Научно-исследовательский центр Samsung Electronics вместе с российским стартапом «Моторика» разработал систему управления высокотехнологичными протезами конечностей при помощи «умных» часов Galaxy Watch. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Samsung.

В ходе сотрудничества разработчики создали два вида протезов: тяговый и роботизированный бионический. В тяговом протезе часы Galaxy Watch будут передавать информацию об активности пациента в облако.

Протез с «умными» часами Galaxy Watch

Роботизированным бионическим протезом можно будет управлять с помощью Galaxy Watch. В частности, часы позволят регулировать порог срабатывания электро-миографического датчика, который измеряет усилие мышц. Также с помощью Galaxy Watch можно будет регулировать сжатие и разжатие блокировки схвата.

Разработчики проводят пилотные испытания с тяговым протезом и собирают прототип роботизированного протеза с интегрированными носимыми устройствами. Пилотные испытания роботизированного протеза начнутся в конце августа.

Как отметил генеральный директор «Моторики» Илья Чех, в дальнейшем компания планирует интегрировать носимые устройства в каждый протез.

Он добавил, что носимые устройства должны стать «сердцем киборга» — аппаратно-программным модулем управления, который остается с пользователем на протяжении всей жизни и при смене протеза интегрируется в следующую версию.

Разработчики не раскрывают объем вложений в проект.

«Моторика» — разработчик и производитель роботизированных функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном. Компания делает протезы для детей и взрослых. Еще «Моторика» помогает пациентам получить протезы — с помощью компенсаций от государства и через благотворительный фонд «Все Все Вместе».

К 2021 году специалисты компании намерены разработать искусственные мышцы для мелкой моторики пальцев с управлением на базе искусственного интеллекта, а к 2025 году — создать роботизированный протез с подвижностью, идентичной двигательной способности руки.

«Моторика» — резидент Сколково, а также участник программы поддержки стартапов Samsung Startup Membership (SSM), которая была запущена компанией Samsung Electronics в России в 2019 году.