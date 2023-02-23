Нескольких сотрудников Samsung осудили за передачу технологий конкурентам из Китая

Суд в Южной Корее отправит в тюрьму семерых экс-сотрудников Samsung. Их обвинили в незаконном получении и передачи связанных с производством полупроводников технологий китайским компаниям.

О решении суда узнала газета Wall Street Journal. Сообщается, что виновные работали в Semes, дочернем предприятии Samsung и крупнейшим в Южной Корее производителе полупроводникового оборудования и дисплеев.

Украденные сведения содержали чертежи и списки компонентов, полученные на основе фотографий, «незаконно присвоенных» в 2018 – 2020 годах. Сам факт кражи был зафиксирован в 2020 году, однако решение суда было вынесено только сейчас.

Переданные технологии относятся к «ключевым национальным технологиям», охраняемым государством, что повлияло на строгость приговора.

Отмечается, что бывший исследователь Semes использовал украденные технологии для создания аналогичного оборудования, предназначенного для экспорта. Основанная им компания Nam заработала на поставках китайским компаниям и исследовательским институтам $59,8 млн.

Шестеро других сотрудников Semes были приговорены к разным срокам лишения свободы до 2,5 лет тюрьмы. За время работы Nam они создали 24 чертежа оборудования для очистки полупроводников и продали в Китай 14 машин.

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