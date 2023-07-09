Samsung и MediaTek достигли «выдающейся» скорости загрузки в сетях 5G — 363 Мбит/с

Южнокорейский техногигант Samsung Networks вместе с тайваньским разработчиком микроэлектроники MediaTek добились рекордной скорости в сетях 5G — 363 Мбит/с, для чего понадобился чипсет с тремя антеннами и передающие устройства последнего поколения.

Тестирование проходило в лаборатории Samsung в Сувоне, пишет Gizmochina. А для наращивания скоростей исследователи прибегли к новаторскому решению — агрегации технологий и диапазонов.

Samsung Networks использовала радиомодули Massive MIMO C-диапазона, виртуализированный распределенный блок (vDU) и ядро 5G core.

MediaTek представила тестовое устройство, оснащенное новым процессорным чипсетом на базе M80, в котором использовались три антенны (1900 МГц, 3,7 ГГц и 3,7 ГГц) на одном канале. Именно такое сочетание позволило добиться «выдающейся скорости загрузки» в 363 Мбит/с.

Этот технологический прорыв открывает обширные перспективы для потребительских продуктов в будущем, поскольку он значительно повысит скорость загрузки данных в сеть. А это — критический фактор в самых разных приложениях.

К примеру, потоковое видео с высоким разрешением, видеоконференции и многопользовательские онлайн-игры будут работать быстрее и более плавно благодаря сетям, которые смогут похвастаться такой высокой скоростью загрузки.

Донгу Ли, глава группы технологических решений Samsung Networks, выразил свое восхищение этим рекордом. Он уверен, что такая скорость раскроет новые возможности и изменит пользовательский опыт.

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