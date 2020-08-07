Samsung представил пять новых устройств линейки Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra и Galaxy Z Fold2 с гибким экраном. Также были анонсированы планшеты Tab S7, S7+ и умные часы Galaxy Watch3. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире», — заявил президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Тэ Мун Ро.

Так, смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra будут представлены в новом бронзовом цвете. В них было улучшено электронное перо S Pen. В функцию добавлены пять новых жестов для ускорения навигации между приложениями. Кроме того, приложение Notes теперь может автоматически сохранять текст и синхронизировать заметки с планшетом и ПК.

Для смартфонов Galaxy Note20 можно включить синхронизацию с ПК на базе ОС Windows. Пользователь сможет отправлять сообщения, совершать и принимать звонки и управлять уведомлениями с компьютера. По заявлению компании, до конца года появится возможность запускать несколько приложений на экране ПК с Windows 10.

Обновленный смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2 оснащен двумя дисплеями Infinity-O с почти невидимыми рамками – 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Смартфон будет представлен в двух цветах: черном и бронзовом.

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ теперь работают на новом процессоре. Дисплеи устройств были увеличены до 11 дюймов и 12,4 дюйма, соответственно.

По сообщению Samsung, умные часы Galaxy Watch3 сочетают в себе функции фитнес-трекера и health-трекера. Они могут измерять артериальное уровень, уровень кислорода в крови и показания электрокардиограммы. При регистрации возможной травмы устройство сможет отправить оповещение четырём заранее выбранным контактам.

В России новые устройства можно будет приобрести с 21 августа. Предзаказ открывается 5 августа. Стоимость Galaxy Note20 Ultra составит от 99 990 рублей до 119 990 рублей, в зависимости от объема памяти. Смартфон Galaxy Note20 будет стоить 79 990 рублей за версию 256 ГБ.

Планшеты Galaxy Tab S7+ можно будет приобрести за 79 990 рублей за LTE версию и 69 990 рублей за WiFi версию. Стоимость Galaxy Tab S7 составит 64 990 рублей и 57 990 рублей, соответственно.

Galaxy Watch3 будут стоить 34 990 рублей в черном и бронзовом цветах за версию 45 мм и 29 990 рублей в бронзовом и серебряном цветах за 41 мм. Стоимость умных наушников составит 13 990 рублей.

Фото: Samsung