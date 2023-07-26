Samsung представила пятое поколение смартфонов Galaxy — в России уже открыли предзаказ

Samsung представила пятое поколение своих складных смартфонов Galaxy. Флагманская модель Galaxy Z Fold 5 гораздо тоньше предшественников и, по заявлению компании, обладает «мощностью ПК». В России уже открыт предзаказ: Galaxy Flip 5 стоит от 110 тыс. рублей, Galaxy Fold 5 – от 190 тыс. рублей.

Южнокорейская компания Samsung в среду 26 июля представила пятое поколение смартфонов Galaxy. Презентация продуктов размещена на сайте компании.

Флагманский смартфон Galaxy Z Fold 5 имеет экран диагональю 7,6 дюйма, толщину в 13,4 мм и вес в 253 грамма, что гораздо меньше, чем у предшественников. По заявлению компании, гаджет обладает мощностью ПК и представлен в трех цветах – черном, бежевом и голубом.

Galaxy Z Flip 5 оснащен экраном диагональю 6,7 дюйма, усовершенствованной фронтальной камерой и дисплеем, который занимает одну из внешних сторон. Смартфон представлен в бежевом, мятном, лавандовом и графитовом цветах.

«М.Видео-Эльдорадо» уже объявила о запуске предзаказа на новые смартфоны. Модель Galaxy Z Flip 5 стоит от 110 тыс. рублей в зависимости от объема встроенной памяти, Galaxy Fold 5 продается по цене от 190 тыс. рублей.

Фото на обложке: Samsung