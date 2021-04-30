Армейский и неубиваемый: Samsung представила новый ноутбук

Samsung представила новый «неубиваемый» ноутбук Galaxy Book Go. Она защищен от пыли, падения с высоты более метра и сертифицирован по милитари стандарту.

14-дюймовый ноутбук оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7c, 4 Гб оперативной памяти, твердотельным накопителем объемом 128 Гб и IPS-экраном с Full HD разрешением.

В устройстве есть два разъема USB Type-C, один – USB Type-A, слот для microSD, слот для SIM-карты и аудиовыход.

Фото: winfuture.de

Ноутбук сертифицирован по армейскому стандарту Mil-810, что подразумевает защиту от пыли и сохранение работоспособности при падении с высоты более одного метра.

Анонсированная цена: $349 для США, €449 – для Европы (эта модель оснащена LTE-модемом).

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