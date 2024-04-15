Samsung вырвался в лидеры по глобальным продажам смартфонов

Samsung вырвался в лидеры по объему глобальных продаж смартфонов. Доля Samsung по итогам первого квартала составила 20,8%, Apple, которая уступила лидерство южнокорейской компании — 17,3%. На показатели Apple значительно повлияло снижение продаж в Китае.
Samsung поднялась на первое место по объему мировых продаж смартфонов. Статуса лидера рынка южнокорейская компания лишила американскую Apple, пишет Reuters со ссылкой на аналитические данные IDC.
В первом квартале 2024 года доля Samsung в глобальных продажах смартфонов составила 20,8%, в то время как доля Apple снизилась до 17,3%. Совокупно мировые продажи гаджетов за первые три месяца текущего года выросли на 7,8% и составили 289,4 млн штук.
Продажи смартфонов Apple в Q1 2024 упали на 10%, компании удалось реализовать 50,1 млн iPhone. Samsung, которая в текущем году выпустила смартфон Galaxy S24, за этот же период продала более 60 млн гаджетов.
На объем продаж iPhone влияют трудности, которые Apple испытывает при работе на рынке Китая. В КНР некоторые компании и власти вводят ограничение на использование сотрудниками гаджетов Apple в ответ на ограничения, которые вводят США на китайские приложения.
Фото на обложке: N.Z.Photography /
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