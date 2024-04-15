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Samsung вырвался в лидеры по глобальным продажам смартфонов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Samsung вырвался в лидеры по объему глобальных продаж смартфонов. Доля Samsung по итогам первого квартала составила 20,8%, Apple, которая уступила лидерство южнокорейской компании — 17,3%. На показатели Apple значительно повлияло снижение продаж в Китае.

Samsung вырвался в лидеры по глобальным продажам смартфонов

Samsung поднялась на первое место по объему мировых продаж смартфонов. Статуса лидера рынка южнокорейская компания лишила американскую Apple, пишет Reuters со ссылкой на аналитические данные IDC.

В первом квартале 2024 года доля Samsung в глобальных продажах смартфонов составила 20,8%, в то время как доля Apple снизилась до 17,3%. Совокупно мировые продажи гаджетов за первые три месяца текущего года выросли на 7,8% и составили 289,4 млн штук.

Продажи смартфонов Apple в Q1 2024 упали на 10%, компании удалось реализовать 50,1 млн iPhone. Samsung, которая в текущем году выпустила смартфон Galaxy S24, за этот же период продала более 60 млн гаджетов.

На объем продаж iPhone влияют трудности, которые Apple испытывает при работе на рынке Китая. В КНР некоторые компании и власти вводят ограничение на использование сотрудниками гаджетов Apple в ответ на ограничения, которые вводят США на китайские приложения.

Фото на обложке: N.Z.Photography / Shutterstock

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