На фоне кризиса перепроизводства чипов квартальная прибыль Samsung рухнула на 95%

Samsung в первом квартале текущего года получила рекордно низкую с 2009 года прибыль – квартал к кварталу она рухнула на 95%. Компания объясняет ситуацию снижением спроса и цен на чипы, которое стало последствием кризиса перепроизводства полупроводников.
Южнокорейский техногигант Samsung опубликовал финансовую отчетность за первый квартал 2023 года.
Согласно документу, операционная прибыль компании рухнула на 95% квартал к кварталу. Samsung удалось получить прибыль в размере $479 млн, что является рекордно низким показателем с 2009 года.
Падение прибыли Samsung объяснила снижением цен на чипы и спроса на них, которое было вызвано кризисом перепроизводства полупроводников, начавшимся во второй половине 2022 года. Отдел Samsung, который занимается производством чипов, по итогам Q1 2023 показал убыток в $3,4 млрд.
Финансовые показатели Samsung в основном оправдали ожидания аналитиков, поэтому акции компании незначительно выросли. По данным на 19:00 МСК, ценные бумаги компании подорожали на 0,78%.
Фото на обложке: g0d4ather /
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