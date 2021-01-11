Samsung представил домашних роботов-помощников с технологией ИИ

В рамках виртуальной выставки Consumer Electronics Show (CES) 2021 компания Samsung представила домашнюю робототехнику на базе ИИ. Среди новинок — робот с функцией напоминания; пылесос, распознающий объекты на своем пути; робот-помощник для различной работы по дому. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Компания показала трех новых ИИ-роботов.



Пылесос JetBot 90 AI+ с технологией распознавания объектов для выбора оптимального маршрута уборки.

Устройство может идентифицировать и классифицировать предметы на своем пути. Для этого пылесос оснащен датчиком LiDAR и 3D-сенсорами. По заявлению компании, они позволяют роботу избегать кабелей и мелких предметов. Также пылесос получил камеру и поддержку приложения SmartThings, с помощью которого дистанционно можно следить за происходящим дома.

Робот Samsung Bot Care, способный на базе ИИ распознавать поведение пользователя и реагировать на него.

Устройство выполняет роль повседневного помощника, изучает распорядок дня и привычки пользователя, чтобы отправлять владельцу важные напоминания.



Samsung Bot Handy — робот для различной помощи в работе по дому.

Он может распознавать и реагировать на предметы различного размера, формы и веса. Устройство сможет понять разницу между вещами из разных материалов, сообщают в компании. Также робот способен регулировать силу захвата предметов во время перемещения.

Так, Bot Handy может помочь в процессе уборки, загрузки посудомоечной машины, сервировки стола и разливания напитков. Также он может принести пользователю выпить.

Samsung также занимается разработкой других роботизированных решений на базе ИИ. Компания продолжает работу над решением для ритейла Samsung Bot Retail и экзоскелетом, повышающим мобильность пользователей Samsung GEMS.

Фото на обложке: Mahony / Shutterstock