Samsung попросил аннулировать патент швейцарской Sqwin SA на систему электронных платежей из-за нарушений при его регистрации в России в 2019 году и отсутствия новизны. Sqwin SA через суд добивается запрета в России использования Samsung Pay.

Корейская компания утверждает, что изобретение Sqwin SA не было новым, а патент незаконно расширили, сообщил «Коммерсантъ».

Управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева отметила, что заявка Sqwin SA может быть аннулирована из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня и из-за нарушений при регистрации патента в России.

Роспатент зарегистрировал патент Sqwin SA в апреле 2019 года после международной заявки с приоритетом от 21 декабря 2012 года. Она подавалась в патентное ведомство Германии.

В Samsung считают, что в России патент был расширен, так как появилось описание генерации уникального кода устройством покупателя и его передачи в кассовую систему продавца. В документах международной и приоритетной заявок этих функций не было.

Адвокат Екатерина Полюсова рассказала, что при подаче заявки компания регистрирует объем прав и может сузить его, но не расширить. Заявку от 2019 года могли изменить под применявшуюся с 2015 года технологию Samsung.

Летом суд запретил использование Samsung Pay в России из-за патентного спора с Sqwin SA. Южнокорейская компания решила обжаловать решение.

В октябре суд запретил продажу 61 модели устройств Samsung в России с бесконтактной системой оплаты. Если патент признают недействительным, то решение суда первой инстанции потеряет силу.

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