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Samsung представил УФ-стерилизатор для мобильных устройств

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Samsung Electronics представил новый УФ-стерилизатор со встроенным беспроводным зарядным устройством для смартфонов. Устройство позволяет дезинфицировать мобильный телефон, наушники или очки за 10 минут. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Samsung представил УФ-стерилизатор для мобильных устройств

По заявлению компании, УФ-стерилизатор может уничтожить до 99% бактерий и микробов, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Тестирование устройства проводили два независимых института сертификации: Intertek и SGS.

Размеры стерилизатора составляют 196 x 96 x 33 мм. Он подходит для дезинфекции смартфонов и различных носимых гаджетов.

samsung

Стерилизатор оснащен двумя ультрафиолетовыми лампами, расположенными в боковых стенках устройства. По заявлению компании, лампы позволяют очистить как верхнюю, так и нижнюю поверхности помещаемых в него предметов.

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В гаджете предусмотрена всего одна кнопка. Она включает и выключает УФ-функцию. Процесс дезинфекции занимает 10 минут, по истечении которых устройство автоматически отключается. 

Также отмечается, что новинка работает в качестве беспроводного зарядного устройства для смартфонов и других мобильных устройств Samsung или других брендов, оснащенных беспроводной зарядкой Qi. При этом зарядка работает и при выключенном дезинфекторе.

Samsung

Начиная с 21 декабря стерилизатор доступен для покупки в фирменном онлайн-магазине компании, официальной рознице и магазинах партнеров по рекомендованной цене 3490 рублей.

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