Samsung начал переговоры о покупке американской фармкомпании Biogen

Южнокорейская Samsung Group приступила к переговорам о покупке американской компании по производству лекарство от неврологических расстройств Biogen.
Biogen сама обратилась в корпорацию с предложением о покупке ее акций, которые оцениваются в более чем $42 млрд, сообщила газета Korea Economic Daily на источники.
По оценке Refinitiv, стоимость активов производителя лекарств $34,67 млрд. Обе компании не стали комментировать сообщения о предстоящей сделке.
В этом году Samsung сообщила о планах инвестировать $206 млрд в ближайшие три года. Компания планирует развиваться в биофармацевтики, технологиях искусственного интеллекта, робототехник и полупроводниковой индустрии.
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Фото на обложке: Unsplash
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