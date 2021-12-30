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Samsung начал переговоры о покупке американской фармкомпании Biogen

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Южнокорейская Samsung Group приступила к переговорам о покупке американской компании по производству лекарство от неврологических расстройств Biogen.

Samsung начал переговоры о покупке американской фармкомпании Biogen

Biogen сама обратилась в корпорацию с предложением о покупке ее акций, которые оцениваются в более чем $42 млрд, сообщила газета Korea Economic Daily на источники.

По оценке Refinitiv, стоимость активов производителя лекарств $34,67 млрд. Обе компании не стали комментировать сообщения о предстоящей сделке. 

В этом году Samsung сообщила о планах инвестировать $206 млрд в ближайшие три года. Компания планирует развиваться в биофармацевтики, технологиях искусственного интеллекта, робототехник и  полупроводниковой индустрии.

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Фото на обложке: Unsplash

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