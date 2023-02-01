Назван лидер по продажам восстановленных смартфонов в России

В 2022 году Samsung стал лидером по продажам на российском вторичном рынке. Его доля составила 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях.
На второй строчке расположились устройства от Apple — 28%, а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi — 15%, следует из отчета «Мегафона», с которым ознакомились РИА Новости.
Под конец года россияне переориентировались на смартфоны на Android. Аналитики предположили, что снижение интереса к американскому бренду связано с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита.
Однако самой популярной моделью был iPhone 7 от Apple. Он оказался самым дешевым в линейке на вторичном рынке. В топ-5 также вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR, за ними следуют Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.
В «Мегафон» рассказали, что на вторичном рынке чаще всего покупают модели высокой ценовой категории, например, в прошлом году спросом также пользовался Huawei Y5p стоимостью менее 10 тыс. рублей.
Фото на обложке: bodnar.photo /
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