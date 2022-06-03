Samsung частично возобновил работу в России

Южнокорейская Samsung частично возобновила работу в России. Завод компании в Калужской области начал производство, но только на экспорт – в Казахстан и другие страны СНГ.

О частичном возобновлении работы Samsung в России пишет «Коммерсант» со ссылкой на властей Калужской области, где компания имеет собственный завод.

В июне производство Samsung не выйдет на полную мощность из-за сезонного прогноза по падению продаж и проблем с поставками. Вывод завода на полноценную работу планируется провести после сезона летних отпусков.

Источник издания отметил, что на данный момент завод Samsung работает неполную неделю и производит продукцию только на экспорт в Казахстан и другие страны.

На заводе Samsung под Калугой собирают стиральный машины, телевизоры и мониторы. Производство стоит с 24 марта.

В начале марта Samsung объявила о приостановке поставок в Россию из-за военной операции на Украине.

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