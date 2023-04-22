Samsung заплатит $303 млн за незаконное использование чужих патентов

Компания по производству компьютерной памяти Netlist убедила суд, что корпорация Samsung Electronics все же нарушила ряд патентов, связанных с улучшениями в обработке данных. Присяжные Техаса присудили корейской компании штраф свыше $303 млн, но это на $101 млн меньше, чем требовала Netlist.

В 2021 году компания подала в суд на Samsung, утверждая, что Samsung memory, используемые на серверах облачных вычислений, и другие технологии, требующие больших объемов данных, нарушают ее патентное право.

Согласно стенограмме судебного заседания, на которую ссылается Reuters, адвокат Netlist сообщил присяжным, что Samsung воспользовалась запатентованной модульной технологией Netlist после того, как компании использовали ее, сотрудничая в другом проекте.

Samsung в ответ утверждала, что патенты недействительны и что ее технология работает иначе, нежели изобретения Netlist.

После шестидневного судебного разбирательства суд присяжных пришел к выводу, что модули памяти для высокопроизводительных вычислений от Samsung действительно повторяют технологии калифорнийского производителя.

Корейский техногигант умышленно использовал патенты компании Netlist, сочли судьи. Представители ответчика не дают комментарии по делу.

Изначально калифорнийский разработчик требовал от Samsung возмещения ущерба в размере $404 млн, но присяжные сократили выплату до $303 млн.

Акции Netlist выросли на 21% после вердикта в пятницу днем.

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