Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск в 2023 году вновь стал самым богатым бизнесменом мира

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Традиционно под конец года агентство Bloomberg обращает внимание на показатели своего «Индекса миллиардеров» — Bloomberg Billionaires Index (BBI), — чтобы мир узнал богатейшего бизнесмена. Согласно этому рейтингу в 2023 году самым богатым человеком планеты вновь стал владелец SpaceX и Tesla Илон Маск.

Илон Маск в 2023 году вновь стал самым богатым бизнесменом мира

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

  1. владелец Tesla, SpaceX, xAI и X Илон Маск с совокупным капиталом $229 млрд,
  2. владелец LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton Бернар Арно с совокупным капиталом $179 млрд,
  3. основатель Amazon Джефф Безос с совокупным капиталом $177 млрд,
  4. основатель Microsoft Билл Гейтс с совокупным капиталом $141 млрд,
  5. бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер с совокупным капиталом $131 млрд.

При этом Джеф Безос нарастил капитал за год примерно на $50 млрд, Арно — менее, чем на $20 млрд, Гейтс — порядка $30 млрд.

Среди наращивающих богатство также Марк Цукерберг (+ $80 млрд и шестая позиция в рейтинге), Ларри Пейдж (+ $43 млрд и седьмая строка), Сергей Брин (+ $40 млрд и девята строка).  Закрывает десятку лидеров Уоррен Баффет с приростом около $12 млрд.

Всего за уходящий 2023 год совокупный собственный капитал 500 богатейших бизнесменов планеты увеличился на $1,5 трлн.

Также на неделе стало известно, что Франсуаза Бетанкур Мейерс — наследница империи L'Oreal — стала первой женщиной, чье состояние превысило $100 млрд.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
  2. 2 6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса
  3. 3 За сколько лет разбогатели известные миллиардеры
  4. 4 Инфографика: как Джефф Безос стал самым богатым человеком на Земле
  5. 5 Как справляются со стрессом самые успешные люди
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 декабря 2023

VK Cloud

31 декабря 2023

Акселератор ВТБ

03 января 2024

New Ventures от InDrive

05 января 2024

Москва — точка старта

09 января 2024

Gulfood 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ