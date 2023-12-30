Илон Маск в 2023 году вновь стал самым богатым бизнесменом мира

Традиционно под конец года агентство Bloomberg обращает внимание на показатели своего «Индекса миллиардеров» — Bloomberg Billionaires Index (BBI), — чтобы мир узнал богатейшего бизнесмена. Согласно этому рейтингу в 2023 году самым богатым человеком планеты вновь стал владелец SpaceX и Tesla Илон Маск.
Первая пятерка рейтинга выглядит так:
- владелец Tesla, SpaceX, xAI и X Илон Маск с совокупным капиталом $229 млрд,
- владелец LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton Бернар Арно с совокупным капиталом $179 млрд,
- основатель Amazon Джефф Безос с совокупным капиталом $177 млрд,
- основатель Microsoft Билл Гейтс с совокупным капиталом $141 млрд,
- бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер с совокупным капиталом $131 млрд.
При этом Джеф Безос нарастил капитал за год примерно на $50 млрд, Арно — менее, чем на $20 млрд, Гейтс — порядка $30 млрд.
Среди наращивающих богатство также Марк Цукерберг (+ $80 млрд и шестая позиция в рейтинге), Ларри Пейдж (+ $43 млрд и седьмая строка), Сергей Брин (+ $40 млрд и девята строка). Закрывает десятку лидеров Уоррен Баффет с приростом около $12 млрд.
Всего за уходящий 2023 год совокупный собственный капитал 500 богатейших бизнесменов планеты увеличился на $1,5 трлн.
Также на неделе стало известно, что Франсуаза Бетанкур Мейерс — наследница империи L'Oreal — стала первой женщиной, чье состояние превысило $100 млрд.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 2 6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса
- 3 За сколько лет разбогатели известные миллиардеры
- 4 Инфографика: как Джефф Безос стал самым богатым человеком на Земле
- 5 Как справляются со стрессом самые успешные люди
ВОЗМОЖНОСТИ
31 декабря 2023
31 декабря 2023
03 января 2024
05 января 2024
09 января 2024