Илон Маск в 2023 году вновь стал самым богатым бизнесменом мира

Традиционно под конец года агентство Bloomberg обращает внимание на показатели своего «Индекса миллиардеров» — Bloomberg Billionaires Index (BBI), — чтобы мир узнал богатейшего бизнесмена. Согласно этому рейтингу в 2023 году самым богатым человеком планеты вновь стал владелец SpaceX и Tesla Илон Маск.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

владелец Tesla, SpaceX, xAI и X Илон Маск с совокупным капиталом $229 млрд, владелец LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton Бернар Арно с совокупным капиталом $179 млрд, основатель Amazon Джефф Безос с совокупным капиталом $177 млрд, основатель Microsoft Билл Гейтс с совокупным капиталом $141 млрд, бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер с совокупным капиталом $131 млрд.

При этом Джеф Безос нарастил капитал за год примерно на $50 млрд, Арно — менее, чем на $20 млрд, Гейтс — порядка $30 млрд.

Среди наращивающих богатство также Марк Цукерберг (+ $80 млрд и шестая позиция в рейтинге), Ларри Пейдж (+ $43 млрд и седьмая строка), Сергей Брин (+ $40 млрд и девята строка). Закрывает десятку лидеров Уоррен Баффет с приростом около $12 млрд.

Всего за уходящий 2023 год совокупный собственный капитал 500 богатейших бизнесменов планеты увеличился на $1,5 трлн.

Также на неделе стало известно, что Франсуаза Бетанкур Мейерс — наследница империи L'Oreal — стала первой женщиной, чье состояние превысило $100 млрд.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney.