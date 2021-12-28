В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные смартфоны в России в 2021 году

Крупный розничный продавец электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» назвал самые популярные смартфоны в России и определил наиболее востребованных производителей.

Лидером по продажам в штуках стал Samsung, второе место у Xiaomi (включая суббренд Poco), третье место занял Apple. В пятерку производителей также впервые попали китайские Realme и Honor.

Наиболее продаваемой моделью стал бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9A (32 Гб). В рейтинг также вошли iPhone 11 (128 Гб), Samsung Galaxy A12 (32 и 64 Гб) и Xiaomi Redmi 9 (64 Гб).

При этом по совокупному объему продаж самой продаваемой является линейка Samsung Galaxy A12. В денежном выражении в топ-5 оказались только устройства Apple: iPhone 11 (128 и 64 Гб), iPhone 12 (128 Гб), iPhone 12 Pro Max (256Гб) и iPhone 12 Pro (128 Гб).

В «М.Видео-Эльдорадо» оценили рост рынка смартфонов в России в 27% за 11 месяцев. По итогам 2021 года продажи достигнут 720-720 млрд рублей. В 2020 году этот показатель составлял 570 млрд рублей.

В России в 2021 году было продано 30-31 млн смартфонов, что соответствует уровню 2019 года, но чуть меньше, чем в 2020 году. Наиболее высокую динамику демонстрируют гаджеты дороже 50 тысяч рублей. Их продажи на конец года могут вырасти на 70% в штуках и 75% в деньгах.

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Фото на обложке: Unsplash