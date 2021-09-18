Марс, Кох, Уолтон: кто попал в список самых богатых семей мира по версии Bloomberg

Издание Bloomberg выпустило топ-25 самых богатых семей мира. Все вместе они стоят колоссальные $1,7 трлн, причем за последний год это число выросло на 22%, даже несмотря на пандемию.
Самой богатой оказалась семья Уолтон, которая владеет Walmart, крупнейшей в мире сетью розничной и оптовой торговли, а также главным работодателем в США, пишет РБК со ссылкой на список Bloomberg.
Совокупное состояние семьи Уолтон — $238,2 млрд. Ее члены владеют 48% акций Wallmart, годовая выручка которой составляет $559 млрд.
На втором месте с заметным отставанием — общее состояние $141,9 млрд — расположилась семья Марс, владельцы американской компании Mars, которая производит кондитерские изделия, еду для животных и продукты длительного хранения.
Третье место досталось семье Кох, управляющей американским конгломератом Koch Industrues, который занимается переработкой нефти, торговлей и инвестициями. Общее состояние семьи Кох — $124,4 млрд;
За тройкой лидеров следуют:
- семья Эрме (французский дом моды Hermes — $111,6 млрд)
- саудовская королевская семья Аль Сауд ($100 млрд)
- семья Амбани (индийский конгломерат Reliance Industries, один из самых прибыльных в стране, занимается всем, от энергетики до телекоммуникаций — $93,7 млрд)
- семья Вертхаймер (французский дом моды Chanel — $61,8 млрд)
- семья Джонсон (американская финансовая компания Fidelity Investments — $61,2 млрд)
- семья Томсон (медиакомпания Thomson Reuters — $61,1 млрд)
- семья Берингер (немецкая фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim — $59,2 млрд).
В список также попали, например, семья Альбрехт (владеет сетью немецких магазинов-дискаунтеров Aldi — $51 млрд), семья Мюлье (французский ритейлер Auchan — $45,9 млрд), семья Квандт (концерн BMW — $42,3 млрд).
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Фото: Unsplash
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