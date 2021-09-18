Издание Bloomberg выпустило топ-25 самых богатых семей мира. Все вместе они стоят колоссальные $1,7 трлн, причем за последний год это число выросло на 22%, даже несмотря на пандемию.

Марс, Кох, Уолтон: кто попал в список самых богатых семей мира по версии Bloomberg