Глава Еврокомиссии раскрыла детали десятого пакета санкций

Глава Еврокомиссии раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций, который по счету станет десятым. Его планируют ввести в первую годовщину начала спецоперации на Украине – 24 февраля. Среди прочего, новые санкции включат экспортные ограничения на $10 млрд.

О содержимом десятого пакета санкций Евросоюза в отношении России рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Среди прочего, санкции будут включать экспортные ограничения на $10 млрд. Кроме того, в санкционный список физических лиц планируют включить «пропагандистов», военачальников и высокопоставленных лиц.

По словам главы Еврокомиссии, новые санкции окажут влияние на «основы экономики» России.

Десятый пакет антироссийских санкций вынесут на обсуждение стран Евросоюза в ближайшие дни, отмечает агентство.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock