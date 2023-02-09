Глава Еврокомиссии раскрыла детали десятого пакета санкций

Глава Еврокомиссии раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций, который по счету станет десятым. Его планируют ввести в первую годовщину начала спецоперации на Украине – 24 февраля. Среди прочего, новые санкции включат экспортные ограничения на $10 млрд.
О содержимом десятого пакета санкций Евросоюза в отношении России рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
Среди прочего, санкции будут включать экспортные ограничения на $10 млрд. Кроме того, в санкционный список физических лиц планируют включить «пропагандистов», военачальников и высокопоставленных лиц.
По словам главы Еврокомиссии, новые санкции окажут влияние на «основы экономики» России.
Десятый пакет антироссийских санкций вынесут на обсуждение стран Евросоюза в ближайшие дни, отмечает агентство.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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