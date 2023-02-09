Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава Еврокомиссии раскрыла детали десятого пакета санкций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Еврокомиссии раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций, который по счету станет десятым. Его планируют ввести в первую годовщину начала спецоперации на Украине – 24 февраля. Среди прочего, новые санкции включат экспортные ограничения на $10 млрд.

Глава Еврокомиссии раскрыла детали десятого пакета санкций

О содержимом десятого пакета санкций Евросоюза в отношении России рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Среди прочего, санкции будут включать экспортные ограничения на $10 млрд. Кроме того, в санкционный список физических лиц планируют включить «пропагандистов», военачальников и высокопоставленных лиц.

По словам главы Еврокомиссии, новые санкции окажут влияние на «основы экономики» России.

Десятый пакет антироссийских санкций вынесут на обсуждение стран Евросоюза в ближайшие дни, отмечает агентство.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российская команда Storytel основала книжное издательство «Дом историй»
  2. 2 Таможенники сообщили о росте на 24% попыток нелегального ввоза и вывоза наличных
  3. 3 Турпоток в Россию в 2022 году упал в 25 раз по сравнению с доковидным 2019 годом
  4. 4 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
  5. 5 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому

ВОЗМОЖНОСТИ

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

10 февраля 2023

Программа акселерации Евразийского фонда инноваций и ИВФ РТ

10 февраля 2023

Venture Challenge 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ