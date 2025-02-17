В ЕС впервые раскрыли, как бизнесу выйти из-под санкций
В Высшем суде ЕС 11 февраля прошли слушания по делам пяти российских бизнесменов, оспаривающих европейские санкции. В ходе слушаний юрисконсульт Совета ЕС назвал несколько способов исключения российских бизнесменов из санкционных списков, передает РБК.
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Слушания проходили по апелляциям предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Виктора Рашникова, Дмитрия Мазепина, Германа Хана и Тиграна Худавердяна, в отношении которых суд низшей инстанции отказался снять санкционные ограничения.
Большинство российский предпринимателей включены в санкционные списки как «ведущие бизнесмены, работающие в России», или «бизнесмены, чья деятельность связана с секторами экономики, приносящими значительный доход» России. В Совете ЕС пояснили, что для выхода из-под санкций таким бизнесменам необходимо перестать соответствовать основаниям для введения санкций, то есть полностью уйти из российской экономики.
Также подсанкционные бизнесмены могут сделать что-то, что будет соответствовать целям санкций ЕС, например, выступить с заявлением против военной спецоперации России на Украине, указал юрисконсульт.
«Это первый раз, когда Совет ЕС открыто формулирует некую политику выхода из-под санкций, это новое явление», — заявил РБК основатель бельгийской юридической фирмы YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов. С ним согласился управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов. «Продажа бизнеса как самостоятельный и достаточный критерий исключения [из санкционного списка] ранее не была столь однозначно подтверждена», — указал он.
Приведенные представителем Совета ЕС критерии исключения бизнесмена из санкционного списка не дают «гарантий, что с человека будут сняты санкции», однако «это дает российским бизнесменам некое понимание того, что можно сделать для выхода из-под санкций», отметил Шумилов.
Фото на обложке: Westend61 / Getty Images
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