Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 31 января 2024 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Совет Евросоюза до 31 января 2024 года продлил антироссийские санкции. Последние из них – так называемый 11 пакет – Евросоюз ввел в июне. Россия в ответ на решение ЕС продлила ограничение на вывоз из страны ряда товаров, которое действует с марта 2022 года.

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 31 января 2024 года

Евросоюз на полгода продлил действие всех введенных в отношении России санкций. Об этом говорится в сообщении Совет Европейского союза.

ЕС последний раз вводил санкции против России в июне 2023 года. В рамках одиннадцатого санкционного пакета ограничения ввели в том числе в отношении IT-компании Positive Technologies, телеканала «Звезда», нескольких физических лиц.

Россия в ответ на решение ЕС продлила на два года действие ограничения на вывоз из страны ряда товаров. Соответствующий указ 20 июля подписал Владимир Путин.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
  2. 2 Доля пиратов среди российских геймеров выросла до 70%
  3. 3 Санкции Австралии, «Новые люди» и условия IT-компаний для ИП: главное 20 июля
  4. 4 Сеть клиник предложила клиентам сдать вещи ушедших из России брендов в обмен на скидку
  5. 5 «Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

24 июля 2023

Стартап Хаб казанского ИТ-парка

Все ВОЗМОЖНОСТИ