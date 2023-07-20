Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 31 января 2024 года

Совет Евросоюза до 31 января 2024 года продлил антироссийские санкции. Последние из них – так называемый 11 пакет – Евросоюз ввел в июне. Россия в ответ на решение ЕС продлила ограничение на вывоз из страны ряда товаров, которое действует с марта 2022 года.
Евросоюз на полгода продлил действие всех введенных в отношении России санкций. Об этом говорится в сообщении Совет Европейского союза.
ЕС последний раз вводил санкции против России в июне 2023 года. В рамках одиннадцатого санкционного пакета ограничения ввели в том числе в отношении IT-компании Positive Technologies, телеканала «Звезда», нескольких физических лиц.
Россия в ответ на решение ЕС продлила на два года действие ограничения на вывоз из страны ряда товаров. Соответствующий указ 20 июля подписал Владимир Путин.
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