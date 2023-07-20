США ввели санкции против банка «Тинькофф» и бывшего главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина

США ввели санкции против банка «Тинькофф» и бывшего главы Счетной палаты РФ, а ныне советника по корпоративному развитию в «Яндексе» Алексея Кудрина.

США ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения попал банк «Тинькофф» и бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. С декабря 2022 года Кудрин работает советником по корпоративному развитию в «Яндексе».

Также санкции введены в отношении российских заводов, работающих на оборонную промышленность.

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