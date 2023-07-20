Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США ввели санкции против банка «Тинькофф» и бывшего главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США ввели санкции против банка «Тинькофф» и бывшего главы Счетной палаты РФ, а ныне советника по корпоративному развитию в «Яндексе» Алексея Кудрина.

США ввели санкции против банка «Тинькофф» и бывшего главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина

США ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения попал банк «Тинькофф» и бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. С декабря 2022 года Кудрин работает советником по корпоративному развитию в «Яндексе».

Также санкции введены в отношении российских заводов, работающих на оборонную промышленность. 

Материал дополняется.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 31 января 2024 года
  2. 2 Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
  3. 3 Доля пиратов среди российских геймеров выросла до 70%
  4. 4 Санкции Австралии, «Новые люди» и условия IT-компаний для ИП: главное 20 июля
  5. 5 Сеть клиник предложила клиентам сдать вещи ушедших из России брендов в обмен на скидку
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

24 июля 2023

Стартап Хаб казанского ИТ-парка

Все ВОЗМОЖНОСТИ