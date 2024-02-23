Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Санкционный список США пополнился 500 связанными с РФ физлицами и компаниями

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Минфин и Госдепартамент США ввели санкции в отношении «более чем 500 целей», связанных с Россией. Еще 90 организаций включены в санкционный список по линии Минторга США. Министерство финансов подчеркнуло, что речь идет о «наибольшем числе санкций» против России с февраля 2022 года.

Санкционный список США пополнился 500 связанными с РФ физлицами и компаниями

В пресс-релизе Минфина говорится, что очередная волна санкций связана с двухлетней годовщиной начала спецоперации, а также с гибелью политика Алексея Навального*.

Согласно документу ведомства, под ограничения США в том числе попали:

  • Девелоперская группа ПИК и аффилированные с ней структуры;
  • «Национальная система платежных карт» (НСПК) и платежная система «Мир»;
  • Завод-производитель автомобилей Aurus и ФГУП «НАМИ» — автомобильная группа;
  • «СПБ Банк», банк «Авангард», банк «Международный финансовый клуб», «Модульбанк»;
  • IT-компании «T1» и «Ред Софт»;
  • Трубная металлургическая компания (ТМК);
  • «Мечел»;
  • Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) и другие.

Среди физических лиц в списке, в частности, оказались бывший гендиректор ПИК Сергей Гордеев, гендиректор «Фортума» Вячеслав Кожевников, гендиректор «Туламашзавода» Евгений Дронов и другие.

Под санкции США также попали компании из ОАЭ, Китая, Сербии, Киргизии, Вьетнама, Германии и других стран. Суммарно ограничения коснулись «26 структур в третьих странах», помогавших России обходить американские санкции.

Также сегодня Евросоюз ввел 13-й пакет санкций в отношении России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе 10 иностранных компаний.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Фото: DCStockPhotography / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все хакатоны этого лета
  2. 2 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
  3. 3 Nova-C стал первым частным посадочным модулем на Луне
  4. 4 Европейский союз ввел 13-й пакет антироссийских санкций
  5. 5 13-й пакет санкций ЕС, утечка 500 млн данных россиян, исключение акций Qiwi: главное 23 февраля

ВОЗМОЖНОСТИ

23 февраля 2024

Бесплатная проверка будущего иностранного контрагента

25 февраля 2024

ML TALENT MATCH

26 февраля 2024

Экспортный форсаж

Все ВОЗМОЖНОСТИ