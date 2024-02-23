Санкционный список США пополнился 500 связанными с РФ физлицами и компаниями

Минфин и Госдепартамент США ввели санкции в отношении «более чем 500 целей», связанных с Россией. Еще 90 организаций включены в санкционный список по линии Минторга США. Министерство финансов подчеркнуло, что речь идет о «наибольшем числе санкций» против России с февраля 2022 года.
В пресс-релизе Минфина говорится, что очередная волна санкций связана с двухлетней годовщиной начала спецоперации, а также с гибелью политика Алексея Навального*.
Согласно документу ведомства, под ограничения США в том числе попали:
- Девелоперская группа ПИК и аффилированные с ней структуры;
- «Национальная система платежных карт» (НСПК) и платежная система «Мир»;
- Завод-производитель автомобилей Aurus и ФГУП «НАМИ» — автомобильная группа;
- «СПБ Банк», банк «Авангард», банк «Международный финансовый клуб», «Модульбанк»;
- IT-компании «T1» и «Ред Софт»;
- Трубная металлургическая компания (ТМК);
- «Мечел»;
- Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) и другие.
Среди физических лиц в списке, в частности, оказались бывший гендиректор ПИК Сергей Гордеев, гендиректор «Фортума» Вячеслав Кожевников, гендиректор «Туламашзавода» Евгений Дронов и другие.
Под санкции США также попали компании из ОАЭ, Китая, Сербии, Киргизии, Вьетнама, Германии и других стран. Суммарно ограничения коснулись «26 структур в третьих странах», помогавших России обходить американские санкции.
Также сегодня Евросоюз ввел 13-й пакет санкций в отношении России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе 10 иностранных компаний.
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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