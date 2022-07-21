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Разработчик приложений для бизнеса SAP потеряет 350 млн евро из-за ухода с российского рынка

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейший в мире разработчик приложений для бизнеса SAP потеряет 350 млн евро из-за ухода с рынков России и Белоруссии. Это примерно треть годовой операционной прибыли компании.

Разработчик приложений для бизнеса SAP потеряет 350 млн евро из-за ухода с российского рынка

Оценку финансовых последствий ухода с двух рынков SAP представил в квартальном отчете.

В SAP подсчитали, что по итогам 2022 года компания недополучит около 350 млн евро – во столько оценили все расходы и упущенную выгоду от прекращения работы в России и Белоруссии. 350 млн евро – это примерно треть операционной прибыли SAP за финансовый год.

Выход SAP с двух рынков должен быть завершен до конца года, уточнил финансовый директор SAP Лука Мучич.

SAP продавала в России несколько продуктов для бизнеса, в числе которых ERP, CRM-системы, сервисы для управления логистикой SCM. Клиентами SAP были в том числе «Газпром» и Сбербанк.

SAP остановила работу своих облачных сервисов в России 25 марта. С апреля компания прекратила работать с российскими клиентами.

Фото на обложке: Bennography / Shutterstock

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