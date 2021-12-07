АФК «Система» планирует запустить в течение двух лет 100 спутников

АФК «Система» инвестирует несколько миллиардов рублей в развитие компании «Спутникс». Она запустит в ближайшие два года примерно 100 спутников.

Сейчас компания управляет тремя собственными спутниками на орбите Земли. В следующем году «Спутникс» намерен увеличить количество аппаратов до 22, сообщили «Ведомости».

На их основе «Спутникс» планирует развивать спутниковый интернет вещей для передачи SMS со стационарных или подвижных объектов. Компания будет оказывать эту услугу промышленности и ТЭК.

По словам управляющего партнера АФК «Системы» Алексея Каткова, стоимость выведения на орбиту малого космического аппарата – около 10 млн рублей, а рыночная стоимость производства такого спутника примерно такая же.

На флот из 100 спутников может потребоваться около 2 млрд рублей.

В России у «Спутникса» есть несколько конкурентов, но им приходится работать с данными с чужих спутников, так как своих у них нет. В АФК «Система» сформируют вертикальную структуру, где будут сами создавать космические аппараты, управлять ими на орбите, получать с них данные и предоставлять на их основе сервисы.

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