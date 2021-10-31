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Нефтяная компания Saudi Aramco за год увеличила чистую прибыль в 2,6 раза

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Чистая прибыль предприятия составила $30,4 млрд, что в 2,6 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщается в пресс-релизе Saudi Aramco.

Нефтяная компания Saudi Aramco за год увеличила чистую прибыль в 2,6 раза

Прибыль за третий квартал 2021 года равняется 114,1 млрд риялов ($30,4 млрд) — против 44,2 млрд риялов годом ранее. Свободный денежный поток компании вырос в 2,3 раза год к году и составил $28,7 млрд.

Во втором квартале Saudi Aramco заработала $25,5 чистой прибыли, то есть рост показателя к предшествующему кварталу составил 19,2%. 

В самой компании рост прибыли связывают с повышением цен на нефть и увеличением объемов продаж, восстановлением спроса на мировом энергетическом рынке, а также с «экономической активностью на ключевых рынках».

Стоимость нефти за год выросла на 65%, до более $80 за баррель.

В первый день после публикации отчетности цена акций Saudi Aramco выросла на 0,4% и достигла 37,9 риялов.

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Фото: Unsplash

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