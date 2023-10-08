Саудовская Аравия запустит первый в регионе поезд на водородном топливе

На следующей неделе Саудовская Аравия начнет испытания первого на Ближнем Востоке поезда на водородном топливе. Об этом рассказал министр энергетики страны принц Абдулазиз ибн Салман Аль Сауд во время выступления на открытии климатической недели ООН для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

«У нас будет первый водородный поезд на Ближнем Востоке», — цитирует министра Reuters. Глава ведомства уточнил, что власти планируют вывести на внутренний рынок «надежный, прозрачный и адаптируемый механизм».

По словам принца, испытания будут проходить на протяжении нескольких следующих месяцев.

При использовании водородного топлива водород вступает в химическую реакцию с кислородом, в результате чего вырабатывается электрическая энергия, которая питает электродвигатели локомотива.

Преимущество подобного топлива заключается в том, что при его использовании в атмосферу выбрасывается водяной пар, безвредный для окружающей среды.

Первый поезд на водородном топливе в мире был запущен в 2018 году в Германии. Конструктором транспортного средства выступила французская компания Alstom. Кто стал производителем первого водородного поезда для Саудовской Аравии, министр страны не уточнил.

Фото: Unsplash