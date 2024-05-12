Капитализация Saudi Aramco в 1,7 раза превысила ВВП страны

Аналитики сравнили ВВП стран «большой двадцатки» с капитализацией их крупнейших компаний и пришли к выводы, что наибольшую долю от ВВП составляют бизнесы Южной Корее и Аргентине, а в Саудовской Аравии капитализация ключевой корпорации даже превысила ВВП страны в 1,7 раз — речь про нефтегазовую компанию Saudi Aramco.

Ее капитализация на начало недели составила $1,933 трлн, по данным «РИА Новостей». Существенно отстают от нее в рейтинге южнокорейский технологический лидер Samsung ($379,9 млрд и 22% от ВВП страны) и аргентинский торговый гигант MercadoLibre ($82,7 млрд и 14% от ВВП страны).

Следом идут французы Moët Hennessy Louis Vuitton ($419,4 млрд и 13% от ВВП), американцы Microsoft ($3,022 трлн и 11% от ВВП) и техногигант Naspers из ЮАР ($36,2 млрд и 10% от ВВП).

От 6% до 8% от национального ВВП составляют капитализации австралийской BHP Group, японской Toyota, британской AstraZeneca, канадского Royal Bank of Canada и индийской Reliance Industries, а крупнейший бизнес прочих стран G20 не превысил и 5% от ВВП своих стран.

Отдельно аналитики отмечают датского фармгиганта Novo Nordisk, поскольку ее капитализация тоже превышает ВВП страны ($567,56 млрд и в 1,4 раза больше ВВП), но Дания не входит в общепринятый состав G20.

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