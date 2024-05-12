Капитализация Saudi Aramco в 1,7 раза превысила ВВП страны

Аналитики сравнили ВВП стран «большой двадцатки» с капитализацией их крупнейших компаний и пришли к выводы, что наибольшую долю от ВВП составляют бизнесы Южной Корее и Аргентине, а в Саудовской Аравии капитализация ключевой корпорации даже превысила ВВП страны в 1,7 раз — речь про нефтегазовую компанию Saudi Aramco.
Ее капитализация на начало недели составила $1,933 трлн, по данным «РИА Новостей». Существенно отстают от нее в рейтинге южнокорейский технологический лидер Samsung ($379,9 млрд и 22% от ВВП страны) и аргентинский торговый гигант MercadoLibre ($82,7 млрд и 14% от ВВП страны).
Следом идут французы Moët Hennessy Louis Vuitton ($419,4 млрд и 13% от ВВП), американцы Microsoft ($3,022 трлн и 11% от ВВП) и техногигант Naspers из ЮАР ($36,2 млрд и 10% от ВВП).
От 6% до 8% от национального ВВП составляют капитализации австралийской BHP Group, японской Toyota, британской AstraZeneca, канадского Royal Bank of Canada и индийской Reliance Industries, а крупнейший бизнес прочих стран G20 не превысил и 5% от ВВП своих стран.
Отдельно аналитики отмечают датского фармгиганта Novo Nordisk, поскольку ее капитализация тоже превышает ВВП страны ($567,56 млрд и в 1,4 раза больше ВВП), но Дания не входит в общепринятый состав G20.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как зарегистрировать товарный знак в Саудовской Аравии
- 2 Новые направления для инвестиций: перспективы рынка недвижимости Саудовской Аравии
- 3 Почему IT-компании выбирают Ближний Восток: топ-5 технологических трендов региона в 2023 году
- 4 Лучшие практики обучения сотрудников от международных брендов, и чему нам стоит у них поучиться
- 5 Идентичность бренда: зачем нужна и как формируется
ВОЗМОЖНОСТИ
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024