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Удаленка позволила сохранить в России около 3 млн рабочих мест

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Изменение законодательства и введение дистанционного формата работы позволили сохранить около 3 млн рабочих мест в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Удаленка позволила сохранить в России около 3 млн рабочих мест

«Дистанционная занятость дала нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 миллиона рабочих мест. В условиях пандемии это очень серьезное решение, которое помогло, собственно, и сохранить рабочие места и сохранить людей, а главное сохранить их доход», — передает ТАСС слова Голиковой.

Вице-премьер также отметила, что прогресса в этом направлении удалось достичь благодаря предметной, совместной работе правительства, Единой России и глав регионов по изменению законодательства.

По ее словам, допандемических показателей безработицы Россия достигнет к осени 2021 года. Наиболее напряженной остается ситуация с безработицей среди молодежи. На сегодняшний день около 60% россиян в возрасте до 24 лет являются экономически неактивными

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Фото: Pexels

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