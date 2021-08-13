Удаленка позволила сохранить в России около 3 млн рабочих мест

Изменение законодательства и введение дистанционного формата работы позволили сохранить около 3 млн рабочих мест в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Дистанционная занятость дала нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 миллиона рабочих мест. В условиях пандемии это очень серьезное решение, которое помогло, собственно, и сохранить рабочие места и сохранить людей, а главное сохранить их доход», — передает ТАСС слова Голиковой.
Вице-премьер также отметила, что прогресса в этом направлении удалось достичь благодаря предметной, совместной работе правительства, Единой России и глав регионов по изменению законодательства.
По ее словам, допандемических показателей безработицы Россия достигнет к осени 2021 года. Наиболее напряженной остается ситуация с безработицей среди молодежи. На сегодняшний день около 60% россиян в возрасте до 24 лет являются экономически неактивными
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Фото: Pexels
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