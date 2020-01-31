Основатель сервиса для предоплаты заказов в ресторанах SaveTime4 рассказал о заморозке проекта

Сайт и приложения сервиса для предварительной оплаты заказов в ресторане SaveTime4 перестали работать. Основатель SaveTime4 Александр Нечаев подтвердил Rusbase, что проект заморожен на неопределнный срок.

Нечаев начал работать над SaveTime4 в 2015 году. По данным ЕГРЮЛ, в 2017 году он зарегистрировал компанию и был ее 100% владельцем.

Сервис позволял делать предзаказы в кафе, барах, ресторанах и оплачивать их прямо из приложения. Так пользователи экономили время, которое бы потратили на ожидание официанта. Кроме того, через приложение можно было оплатить еду на фудкортах и фестивалях без очереди и получить оповещение о готовности заказа.

По словам Нечаева, стартап прошел три акселератора, в том числе международную программу StartUP Kazakhstan. Там в 2018 году проект получил беспроцентный заем в размере $20 тысяч. До этого в 2017 году SaveTime4 получил грант в размере 350 тысяч рублей от бизнес-инкубатора МЕГА Accelerator, который проводила IKEA и Global Venture Alliance.

Общие инвестиции в проект составили 3-4 млн рублей, рассказал Нечаев. В основном это были его собственные средства. SaveTime4 работал в двух городах — Москве и Алматы. В числе партнеров проекта были рестораны Kabuki, Ceretto, Osteria Mario и Bar BQ Cafe.

Нечаев планировал добавить в приложение возможность перечислять чаевые, записаться в салоны красоты, заказать и оплатить билеты в кино и товары в продуктовом. Однако с августа 2018 года SaveTime4 прекратил активно развиваться, а в 2019 году основатель решил заморозить проект, так как спрос на него был низок.

Предприниматель не планирует возрождать SaveTime4 в обозримом будущем, так как сейчас сконцентрирован на другом проекте — сервисе для продажи квартир по трейд-ин QuickHome. Сервис выкупает старое жилье клиентов и вносит полученные средства в счет новой квартиры от застройщика.

Фото на обложке: Yulia Grigoryeva / Shutterstock