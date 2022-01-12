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Американская Headspace Health купила стартап основателей из России Sayana

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап основателей из России Sayana, который помогает людям контролировать психическое здоровье, купила американская компания Headspace Health. Российский фонд Gagarin Capital, который участвовал в двух раундах инвестиций в Sayana, вышел из проекта.

Американская Headspace Health купила стартап основателей из России Sayana

О сделке между Headspace Health и Sayana пишет Techcrunch. Сумма и подробности не разглашаются.

Sayana разработала сервис на базе искусственного интеллекта, который помогает людям контролировать психическое здоровье.

Sayana продолжит работать как самостоятельный сервис. Когда Headspace Health закончит его интеграцию в собственный сервис для медитаций, пользователи Sayana перейдут в Headspace Health.

Sayana в 2018 году основали Александр Баранов и Сергей Файфер. Стартап был участником Y Combinator и в марте 2020 года получил от него инвестиции, сумма которых не раскрывается.

Sayana провел два раунда инвестиций, в которых участвовал российский фонд Gagarin Capital. Его управляющий партнер Михаил Тавер подтвердил RB участие в раундах, но сумму инвестиций не назвал.

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