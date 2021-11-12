«Сбермаркет» обогнал Х5 Group в рейтинге крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров Infoline

«Сбермаркет» лидировал в рейтинге крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров Infoline в январе — сентябре 2021 году. Он обогнал X5 Group.
«Сбермаркет» за этот период увеличил оборот на 219% до 36,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ведомости».
По данным Infoline оборот онлайн-сервисов X5 за это время составил 35,2 млрд рублей, что на 53% выше аналогичного показателя прошлого года. Сама же компания показатель за этот период не раскрывает.
«Вкусвилл» по итогам девяти месяцев поднялся с четвертого на третье место с оборотом 32,8 млрд рублей, который за этот период вырос на 342%.
«Сбермаркет» только в этом году начал развивать экспресс-доставку, указывает представитель сервиса. И ее доля от общего числа заказов уже составляет 24%.
В X5 Group отметили, что ритейлер «намеренно не перегревает собственные темпы роста онлайн». Они не вкладывают слишком много средств в промоакции и маркетинг, а делают упор на экономическую эффективность доставки.
«Вкусвилл», согласно данным отчета, сместил фокус в развитии в пользу онлайна. Это подтвердили и в самой компании, где также сообщили, что бесплатная и быстрая доставка была стратегией сети с самого начала. Сейчас компания тестирует и платную экспресс-доставку за полчаса.
Партнер Data Insight Борис Овчинников считает, что рано делать выводы о том, кто закрепится на первом месте, так как рынок продолжает быстро расти, до стабилизации позиций на нем еще далеко.
По его словам, онлайн-продажи X5 растут быстро, но большинство других крупных игроков, в том числе «Сбермаркет», «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Ozon экспресс» и другие, растут еще быстрее. Для X5, офлайн-продажи которой показывают устойчивый рост, онлайн-сегмент все же не является главным приоритетом, заключил он.
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Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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